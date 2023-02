Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo, la reazione della sala stampa

Ecco gli applausi in sala stampa per la vittoria di Marco Mengoni del 73esimo Festival di Sanremo. Il brano portato in gara da Marco Mengoni si intitola "Due vite". «Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, che sono delle cantanti meravigliose. Nella top five siamo arrivati in cinque ragazzi», ha detto nel ricevere commosso il premio sul palco dell'Ariston.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 08:53

