Ultimo arriva quarto in classifica, la reazione sui social: «Gli ultimi non vincono mai, almeno così non faccio danni»

Ultimo si classifica al quarto posto. La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria del brano “Due Vite” portata in gara da Marco Mengoni.

È il secondo anno che il cantante romano partecipa al Festival, viene dato per favorito dal televoto da casa e, ahilui, non riesce a portarsi a casa il leoncino: nel 2019 è arrivato secondo e ha visto trionfare Mahmood. Quest'anno ci ha riprovato ed è arrivato quarto nonostante il suo brano “Alba” sia tra i preferiti dal pubblico sanremese. Ma qual è stata la sua reazione alla classifica finale?

La reazione di Ultimo

«Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi e il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa», ha scherzato il cantante tra le Instagram stories dopo la vittoria di Marco Mengoni (secondo Lazza, terzo Mr Rain).

Poi continua: «Però almeno questa volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre, altrimenti erano ca**i... sto scherzando», conclude Ultimo facendo chiaro riferimento alla polemica scoppiata con i giornalisti nel 2019 dopo essersi classificato al secondo posto (dopo Mahmood e prima de Il Volo): «Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto il c...», aveva asserito il cantante creando il caos in sala Stampa. E in conclusione: «Sono contento per il “ragazzo” Mahmood e di aver partecipato».

