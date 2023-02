Marco Mengoni trionfa a Sanremo, la dedica alle donne: «Cantanti meravigliose». Poi si inginocchia davanti ai fan

di Redazione web

Marco Mengoni, il vincitore della 73° edizione del Festival di Sanremo, con il premio tra le mani e l'emozione che scorre forte, ha dedicato la vittoria alle artiste che hanno cantato come lui sul palco dell'Ariston, ma non sono arrivate neanche nelle prime cinque posizioni, conquistate da Mengoni, Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai.

Il discorso

«Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, sono delle cantanti meravigliose, siamo arrivati in cinque ragazzi e quindi credevo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi sul palco e che ringrazio» ha detto il vincitore colmo di gioia.

In ginocchio dai fans

Dopo la vittoria, come tradizione, il cantante di Ronciglione ha cantato nuovamente Due Vite, chiudendo la 73° edizione di Sanremo. Poco dopo, Mengoni è uscito dall'Ariston, dove nonostante l'ora tarda, all'incirca le tre di notte, c'erano decine di fans ad attenderlo per salutarlo e congratularsi. Qui, Mengoni, ha sfoggiato quell'umiltà che piace molto ai suoi estimatori.

Infatti, si è inginocchiato e con le mani giunte ha ringraziato i fans che lo hanno votato, supportato e che lo seguono da anni, da quando cioè il suo talento si è rivelato a X Factor.

Tifo a Ronciglione

Intanto nel suo paese natale, Ronciglione, in provincia di Viterbo, a cui Marco Mengoni è molto legato, molti concittadini ed estimatori della sua musica hanno seguito la diretta della finalissima nel teatro del paese, sul maxischermo, e alla fine hanno esultato insieme a lui. Questo il tifo sulla pagina Facebook, Ronciglione per Marco, dove vivono anche i genitori del vincitore, Maurizio e Nadia, presenti in sala.

