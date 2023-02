Fantasanremo, i Colla Zio fanno dire ad Amadeus «Straguzzo». Ecco la verità

I Colla Zio cantano nella serata finale di Sanremo. La band milanese si è esibita per seconda con la canzone "Non mi va". Al termine, durante i saluti, i cinque hanno coinvolto Amadeus per una gag particolare. «Ama, puoi dire Straguzzo?», ha detto un membro della band. E il presentatore ha eseguito. «Straaaa-guzzo». Ma cosa vuol dire?

Sanremo, Vanoni e Paoli di nuovo "insieme" al Festival: l'amore finito e i set separati, ma Amadeus vuole «l'appuntamento»

Sanremo, la scaletta della serata finale: apre Elodie e chiude Sethu. Il vincitore annunciato alle 2.40 L'ordine di uscita

Straguzzo, niente punti al FantaSanremo

In tantissimi hanno cominciato a chiedersi cosa volesse dire Straguzzo e se fosse una parola che regala punti al "FantaSanremo", il gioco laterale che dall'anno scorso coinvolge migliaia di utenti. In realtà la parola non ha a che fare con il gioco, ma è un termine che nello slang giovanile vuol dire «molto fico». Niente punti extra, dunque. Sui social molti utenti si chiedevano se fosse la parola segreta della serata, che è in realtà «tam tam».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA