Sanremo, Gino Paoli senza freni su Little Tony: «La compagna gli ha fatto le corna a casa sua». Gelo di Amadeus

Gino Paoli show a Sanremo. Non solo per l'emozionante prestazione canora. Il cantante 88enne si è intrattenuto a parlare con Amadeus e Gianni Morandi, lasciandosi andare a qualche aneddoto. Uno in particolare, su Little Tony, ha attirato l'attenzione del pubblico.

Cosa ha detto Gino Paoli a Sanremo

«Quando ci siamo visti la prima volta al RCA (etichetta discografica, ndc) io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me - ha detto Paoli - Non so che ca** voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony», ha detto. Amadeus, visibilmente imbarazzato, ha tagliato corto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 23:45

