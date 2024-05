Scontro Mentana-Gruber, ore di riflessione per il direttore del tg dopo la nota di La7: «Stasera potrebbe fare un annuncio»

Enrico Mentana non è mai stato così lontano da La7. Lo scontro con Lilli Gruber, che l'aveva accusato di «incontinenza» per aver tardato a darle la linea lunedì, sembra aver svelato un malessere del giornalista, che ha risposto in maniera durissima durante il Tg serale dei martedì 7 maggio. «Sono pronto a trarre le mie conseguenze se l'azienda non parlerà», aveva minacciato.