Madonna, la scollatura e quel dettaglio nel video non convincono i fan. Lei (64 anni): «Siete pronti a far festa?»

Madonna è pronta per il suo prossimo tour estivo. Lo dimostra il modo in cui si sta rivolgendo ai suoi fan sui social. Nello specifico, infatti, la regina del pop statunitense ha pubblicato un video in cui chiede ai fan se sono pronti a festeggiare l'attesissimo tour "Madonna: The Celebration Tour" che inizia il prossimo 15 luglio.

A destare stupore è la scollatura in primo piano della cantante 64enne e il modo in cui si mostra la Material Girl sui social, creando così un modo per far parlare di sé in vista della data di inizio del suo viaggio musicale che prevede oltre 80 date.

Il video social di Madonna e il dettaglio notato dai fan

Il tour di Madonna inizierà il 15 luglio 2023 alla Rogers Arena di Vancouver, in Canada, e si concluderà il 30 gennaio 2024 al Palacio de los Deportes di Città del Messico, in Messico.

Prima di inziare il tour, la cantante ha deciso di lanciare le prime mine sul suo pubblico per valutare la prontezza di reazione: un video in cui si mostra con una scollatura pazzesca è stato l'amo preciso con cui far abboccare i suoi fan. Fan che, tuttavia, hanno notato un dettaglio, ovvero quanto quel video sia stato "ritoccato" con filtri e postproduzioni.

Il successo che porta con sé la regina del pop arriva insieme ad una notizia che rappresenta un traguardo per Madonna: è appena diventata la prima donna dai tempi di Cher ad avere un singolo aperto nella Billboard Hot 100 in cinque decenni diversi.

Madonna regina del Pop

Cher e Madonna sono, infatti, le uniche artiste donne ad aver mai raggiunto questo traguardo, secondo quanto ha osservato Billboard mercoledì.

Popular include strofe aspre su una donna così ossessionata dalla fama che «venderà la sua anima» e «ucciderà chiunque» pur di ottenerla. Il brano è uscito il 2 giugno in mezzo a una tempesta di polemiche su The Idol, che ha ricevuto una batosta online da quando è stato presentato in anteprima a Cannes a maggio.

Fresca di Popular e delle critiche che il brano ha generato, Madonna ha pubblicato un singolo con Sam Smith chiamato Vulgar in cui lei dice: "Ragazzo, mettiti in ginocchio perché io sono Madonna".

In altre parole, la regina del pop continua a far parlare di sé e lo fa scuotendo gli animi e le morali comuni per ottenere il traguardo e il successo che definitivamente ha raggiunto brillantemente, cavalcando l'onda del dissidio e del dissenso.

