Pupo alla conquista del Kazakistan, l'ultima puntata: il party privato (tutto esaurito)

Il viaggio di Pupo in Kazakistan si conclude con un party privato, tutto esaurito, che si tiene in un ristorante di lusso, organizzato da un magnate del posto, cui Enzo partecipa con il ruolo di “status symbol”.

In questa occasione Pupo manifesta compiutamente l’altra faccia della sua attività di ambasciatore della musica italiana all’estero.

Il camerino-alcova di Pupo

Più che in un camerino Pupo si prepara al suo terzo e ultimo concerto in Kazakistan in una vera alcova, fornita di ogni bene. Poi, il concerto è, come sempre, un tripudio di note, sorrisi e balli di coppia e di gruppo.

