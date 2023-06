Britney Spears accusa figli e ex marito: «Parlate alle mie spalle. Inventate storie»

di Redazione web

Britney Spears ha accusato i suoi figli e il suo ex marito di inventare storie sul suo conto in merito al suo consumo di droghe. Con un post sui social, la cantante ha rotto il silenzio e si è scagliata contro il figlio maggiore Preston, di 17 anni, e contro Kevin Federline, padre dei suoi due figli.

In un'intervista con Daphne Barak per il Mail On Sunday, Kevin Federline ha rivelato di essere «terrorizzato» per il benessere della cantante, mentre Preston e il fratello minore Jayden, 16 anni, affermano di rifiutarsi di trascorrere del tempo a casa della madre dopo aver visto che qualcuno le consegnava della droga.

La risposta di Britney Spears sui social

La cantante ha reagito alle accuse mosse dalla sua famiglia con un lungo post su Instagram, sostenendo che sono infondate e che «non hanno senso».

La pop star di fama internazionale ha scritto: «Il fatto che le persone affermino cose che non sono vere è così triste. Potrebbero anche non essere loro a dire cose del genere perché non ha alcun senso per me che lo dicano. A Preston che dice "ha bisogno di aiuto prima che sia troppo tardi”: ma ti ricordi ogni volta che sei venuto a casa mia, sei entrato nella tua stanza e hai chiuso a chiave la porta?? Non vi ho mai visti ragazzi... Jayden suonava il piano e facevamo musica insieme... Ma il giorno in cui gli ho detto che volevo vedervi di più, non vi ho più rivisti. Mi rattrista perché ho provato per così tanto tempo a rendere le cose tranquille per te e non è mai stato abbastanza».

Britney Spears contro i figli

Lo sfogo continua con Britney Spears che si rivolge direttamente ai figli come fossero degli hater: «Andate alle mie spalle e parlate di me...

