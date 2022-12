Britney Spears, il papà rompe il silenzio: «Senza la tutela sarebbe morta». La confessione choc

Il padre di Britney, Jamie Spears è intervenuto sulla tutela legale della cantante, che ha scatenato l'indignazione in tutto il mondo per anni, rompendo il silenzio una volta per tutte: il genitore si è opposto a tutte le critiche, affermando che senza la sua tutela legale la figlia oggi sarebbe morta.

Cosa ha detto

La popstar statunitense ha accusato il padre Jamie Spears, colpevole secondo lei di averla resa una schiava durate la tutela legale e di controllare ogni aspetto della sua vita.

In un'intervista rilasciata al The Sun, l'uomo ha rivelato: «È stato un periodo infernale. Ma amo mia figlia con tutto il cuore e con l'anima. Senza la mia tutela, Britney non sarebbe ancora viva». Poi, ha rivelato altri dettagli riguardo la custodia: «È stato fatto per proteggerla, e per proteggere i suoi bambini, la tutela era un ottimo strumento di salvaguardia. Senza di essa, non credo che avrebbe riavutato i bambini indietro».

«Prima della tutela Britney era al verde, non aveva tutti i soldi. La tutela ha ristabilito l’ordine. Noi abbiamo lavorato per lei, Britney stessa ha lavorato duramente e si è rialzata finanziariamente», ha confessato il genitore.

Ora Jamie Spears vorrebbe tanto ricucire il rapporto che si è spezzato con la figlia: «I fan di Britney mi odiano, mi vedono come un burattinaio ma io volevo solo il bene per mia figlia», ha chiosato il genitore sperando di fare arrivare la sua richiesta alla reginetta del pop.

