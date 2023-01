Britney Spears posta un video osé su Instagram: «Mi sento davvero me stessa». I fan sono preoccupati

di Redazione web

Britney Spears continua a far preoccupare i fan di tutto il mondo. La popstar americana infatti, posta in continuazione video osé sul proprio profilo Instagram, dove si mostra in una condizione strana. L'ultimo post pubblicato vede Britney "ballare" sulle note di una canzone di Nicki Minaj e Beyoncé.

Il post di Britney Spears

L'ultimo post che Britney Spears ha pubblicato su Instagram la vede indossare un top succinto una minigonna. La cantante si muove davanti alla telecamera mettendosi più volte in posa e stringendosi più volte il seno, il tutto condito con uno strano sorriso. La didascalia del video recita: «Feeling myself» ovvero «Mi sento me stessa», proprio come cantano in sottofondo Nicki Minaj e Beyoncé.

I fan preoccupati

Non è certo la prima volta che Britney Spears posta contenuti del genere destando la preoccupazione dei suoi milioni di fan che si domandano se la cantante stia bene o meno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 19:44

