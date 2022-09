Britney Spears in lacrime mentre balla. Ecco che cosa è successo

Britney Spears si mostra in lacrime mentre balla sui social. La cantante ha postato l’ennesima clip nella quale libera le proprie emozioni danzando, ma questa volta c’è dell’altro. Sarà il potere della musica, sarà che la cantante è ancora in una fase di equilibrio davvero precario, ad ogni modo nel corso del ballo le lacrime hanno iniziato a sgorgare. Un pianto che Britney non è riuscita a trattenere.

Foto: Instagram Britney Spears / Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 15:43

