Britney Spears nuda nella vasca da bagno: «Mi piace fare schifo». Le foto choc che preoccupano i fan

Britney Spears fuori controllo. La popstar ha scatenato i social dopo aver condiviso delle foto in cui si è mostrata totalmente nuda dentro la vasca da bagno.

Alcuni utenti si chiedono come mai Instagram non abbia ancora censurato e oscurato il post, probabilmente perché la cantante si è coperta le parti intime con delle piccole emoticon. Ma ai fan resta il dubbio: «Sono turbato da queste foto, siamo sicuri che stia bene?», scrivono in molti.

Le foto condivise su Instagram

La reginetta del pop è ancora una volta al centro dell'attenzione per aver condiviso su Instagram delle foto eccessivamente hot, scatenando la reazione dei fan che non si sono limitati nei commenti: «È davvero triste quando il tuo idolo d'infanzia diventa così... qualcuno la aiuti», scrive un utente. «Ha toccato il fondo», scrive qualcun altro.

Non è la prima volta che la quarantenne si mostra completamente nuda. Questa volta ha osato con degli scatti direttamente dalla vasca da bagno dove non porta nessun indumento addosso: con le mani copre il seno, e il resto rimane invisibile grazie a una piccola emoticon a forma di fiore.

