Loredana Bertè torna sui social dopo il ricovero d'urgenza: «Mi sto riprendendo»

di Redazione Web

«Io mi sto riprendendo, non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi». Loredana Bertè torna sui social e aggiorna i fan, dopo il ricovero d'urgenza comunicato dalla sorella nei giorni scorsi. Dopo una pausa per riprendersi, la rocker pubblica un post su Instagram per sulle sue condizioni.

Come sta Loredana Bertè?

Una foto in primo piano con i capelli al vento e poco trucco: la star è tornata. Ma, come si sa, Loredana non è rimasta lontana dalla musica nenche in convalescenza. «Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision!» scrive ancora nel post, sottolinenando la sua passione smodata per la musica.

Fedez, la domanda "difficile" a Leone: «Meglio papà o Lady Gaga?». La risposta spiazza tutti

Michelle Hunziker, il giorno speciale della figlia Sole: «Oggi la comunione». La dolce foto con la sorellona Aurora

La scoperta

E proprio dopo aver ascoltato le canzoni dell'Eurovision, Loredana dice sorpresa: «Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti… la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me». Insomma, la grande star italiana non si arresta e continua a pensare alle novità per la sua musica, apprezzatissima da grandi e bambini.

I saluti

E, infine, il saluto che tutti aspettavano: «Ci vediamo presto, un bacio!» scrivr Loredana dando appuntamento ai fan a brevissimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA