Serena Grandi: «Oltre 100 amori, ma Adriano Panatta mi è rimasto nel cuore. Al confronto Berrettini sembra moscio»

Serena Grandi non ha mai fatto mistero della sua vita privata e del fatto che essere innamorata di un uomo, o comunque vivere una relazione sentimentale, l'abbia sempre fatta sentire bene. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Un Giorno da Pecora, trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Geppi Gucciari e Giorgio Lauro, l'attrice ha parlato di alcuni dei suoi amori passati, esprimendo anche il parere su un tennista che, attualmente, sta facendo molto parlare di sé: Matteo Berrettini.

Le parole di Serena Grandi

Serena Grandi durante la sua intervista radiofonica ha risposto alla domanda: «È vero che nella sua vita ha avuto centinaia di uomini? E chi le è rimasto più nel cuore?». L'attrice ha risposto: «Sì, se guardo il mio database è così. Magari potrebbe dargli fastidio, ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta, quando l'ho conosciuto io aveva 30 ed era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Matteo Berrettini, che mi pare un po' moscio. Poi, con grande piacere ricordo Giorgio Chinaglia, anche lui un figo pazzesco che, però, aveva un solo problema: alzava il gomito, e quando lo faceva era duro condividere alcune cose».

La presunta storia con Gianni Agnelli

Infine, l'ultima domanda a Serena Grandi: «Quanto c'è di vero nel suo "no" a Gianni Agnelli?».

L'attrice ha, quindi, raccontato: «Gianni era giovane ma per lui sarei stata una delle tante. Io non sono una delle tante, nemmeno per Agnelli. L'unico che non mi ha fatto sentire così davvero è stato mio marito, scomparso dieci anni fa».

