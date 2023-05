Festival di Cannes 2023, Palma d'Oro d'Onore a Michael Douglas: i big sul red carpet, tutto quello che c'è da sapere

di Redazione web

Inizia martedì 16 maggio la nuova edizione del Festival del Cinema di Cannes 2023. Si tratta di un'edizione molto importante per l'industria cinematografica che vedrà protagonisti big e star di fama internazionale. Uno per tutti Michael Douglas con la Palma d'Oro d'onore Il termine della settantaseiesima edizione è programmato per il 27 maggio 2023.

Alcuni dei big del cinema sul red carpet

Johnny Depp è in assoluto il big per eccellenza. Torna sotto i riflettori con Jeanne du Barry, il film in costume che lo vedrà nei panni di Luigi XV. Il divo di Hollywood, dopo la crisi e il divorzio con la ex moglie e collega Amber Heard torna ad occupare il suo meritato posto.

è in assoluto il big per eccellenza. Torna sotto i riflettori con Jeanne du Barry, il film in costume che lo vedrà nei panni di Luigi XV. Il divo di Hollywood, dopo la crisi e il divorzio con la ex moglie e collega Amber Heard torna ad occupare il suo meritato posto. Leonardo DiCaprio e Robert De Niro formano la combo perfetta per un film carico di aspettative: "Killers of the Flowers Moon". Regia di Martin Scorzese e cast ricco di vip, sul red carpet del Festival di Cannes 2023 sono i più attesi.

e formano la combo perfetta per un film carico di aspettative: "Killers of the Flowers Moon". Regia di Martin Scorzese e cast ricco di vip, sul red carpet del Festival di Cannes 2023 sono i più attesi. Julianne Moore e Natalie Portman sotto i riflettori per i ruoli ricoperti nel film May Dicember di Todd Haynes.

e sotto i riflettori per i ruoli ricoperti nel film May Dicember di Todd Haynes. Pedro Almodovar fa sempre scalpore. Torna con un corto a Cannes che fa già parlare molto. Si tratta di un western queer di 30 minuti in cui si intende riscoprire la mascolinità.

fa sempre scalpore. Torna con un corto a che fa già parlare molto. Si tratta di un western queer di 30 minuti in cui si intende riscoprire la mascolinità. Michael Douglas è l'ospite più atteso a Cannes, Palma d'Oro d'Onore.

Un festival per il festival

La maggiore critica mossa al Festival del Cinema di Cannes 2023 è quella che sia dedicata solo ed esclusivamente agli addetti ai lavori.

L'acquisto di un biglietto non garantisce automaticamente l'ingresso in sala.

Si entra al festival su accredito o invito. I pass sono storicamente divisi in categorie: stampa specializzata e accreditata, produttori e distributori, giurati che assegnano premi, un pubblico di invitati a la premiere.

I film non sono mostrati al grande pubblico a differenza del festival di Venezia e non è possibile acquistare i biglietti per la Selezione Ufficiale.

