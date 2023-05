David di Donatello, Carlo Conti e Matilde Gioli presentano la serata. Mattarella: «Il cinema è parte di noi». Tutti i candidati

Questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolta la presentazione dei candidati ai Premi «David di Donatello» per l'anno 2023. Questa sera in diretta su Rai 1 sarà Carlo Conti, con Matilde Gioli, a condurre la 68ª edizione.

Rai, Roberto Sergio nuovo ad verso la nomina, dg Giampaolo Rossi. Le tappe della rivoluzione targata Meloni

Carlo Conti e Matilde Gioli presentano i David di Donatello: Mattarella «Il cinema è parte di noi». Ecco tutti i candidati

Fiorello: «Amadeus rimane», poi le battute su Pino Insegno (tra i probabili volti Rai): «Giorgetti lo vuole capo della Finanza»

Il Presidente Mattarella

«Il cinema è parte di noi - ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati al David di Donatello - Lo è anche mentre progetta il suo futuro. La cerimonia del David di Donatello valorizza i talenti del presente e guarda a quelli del domani. E' un incoraggiamento al cinema e al Paese». La cerimonia di questa mattina al Quirinale si è conclusa con il saluto del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il discorso del Presidente della Repubblica. «Mentre celebriamo la bellezza delle opere, degli autori, delle interpretazioni - che la giuria del David ha selezionato per quest'anno - ha poi continuato il Presidente - ricordiamo, coloro che ci hanno lasciati di recente: Gina Lollobrigida che ricordo qui qualche anno addietro e le altre grandi figure che ci hanno lasciato, protagonisti del cinema italiano, hanno onorato il cinema e desidero aggiungere il mio ricordo personale e la riconoscenza dell'Italia. In questa edizione - ha proseguito Mattarella - i riconoscimenti sono stati attribuiti a Isabella Rossellini ed Enrico Vanzina, personalità di grande rilievo del nostro cinema, che sono state anche capaci di mettere a frutto, con originalità, l'eredità ricevuta da interpreti di valore come i loro padri, i loro genitori. Affianco i miei ai meritati complimenti che hanno ricevuto. E mi congratulo con Marina Cicogna, produttrice coraggiosa e poliedrica, anch'essa cresciuta in una famiglia che amava e ha dato molto al cinema. Raccogliere il testimone è una straordinaria opportunità ma è anche una impegnativa responsabilità, che espone sovente ai giudizi più esigenti»

I vincitori

Questa sera nel corso della cerimonia, che andrà in diretta su Rai 1, saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. Il David alla Carriera 2023 andrà a Marina Cicogna, che ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale.

Due, invece, i David Speciali: a Isabella Rossellini, che ha commentato così questa mattina ricevendo al Quirinale il premio «E' un regalo. Spero di venire in Italia con il mio spettacolo 'Il sorriso di Darwin'» il monologo che ha scritto dopo essersi laureata in Etologia. E a Enrico Vanzina, tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, specialmente in coppia con il compianto fratello Carlo «La commedia racconta le fragilità con affetto, senza giudicare e il cinema italiano è stato maestro in questo, come diceva Saint Exupery 'chi vuole viaggiare felice deve viaggiare leggero' e la nostra famiglia è viaggiata leggera: la leggerezza non è superficialità.

"Il grande giorno", diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film vincitore del David dello Spettatore, mentre a "Le variabili dipendenti" di Lorenzo Tardella va il David di Donatello per il Miglior cortometraggio.

Gli Ospiti

Tra gli ospiti della serata, l’attore e regista statunitense Matt Dillon, che sarà al prossimo Festival di Cannes fra i protagonisti di Asteroid City di Wes Anderson, e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi.

I Candidati

MIGLIOR FILM

Il Signore delle Formiche

Esterno Notte

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita Buy (Esterno Notte)

Penelope Cruz (L’immensità)

Claudia Pandolfi (Siccità)

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Barbara Ronchi (Settembre)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Alessandro Borghi (Le Otto Montagne)

Fabrizio Gifuni (Esterno Notte)

Ficarra e Picone (La Stranezza)

Luigi Lo Cascio (Il Signore delle Formiche)

Luca Marinelli (Le Otto Montagne)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giulia Andò (La Stranezza)

Emanuela Fanelli (Siccità)

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Daniela Marra (Esterno Notte)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fausto Russo Alesi (Esterno Notte)

Toni Servillo (Esterno Notte)

Elio Germano (Il Signore delle Formiche)

Filippo Timi (Le Otto Montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

MIGLIOR REGIA

Gianni Amelio (Il Signore delle Formiche)

Roberto Andò (La Stranezza)

Marco Bellocchio (Esterno Notte)

Mario Martone (Nostalgia)

Felix Van Groeningen (Le Otto Montagne)

Charlotte Vandermeersh (Le Otto Montagne)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno Notte

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Princess

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo

Chiara

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’Immensità

La Stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu

Brado

Il Colibrì

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR COMPOSITORE

Fabio Massimo Capogrosso (Esterno Notte)

Stefano Bollani (Il pataffio)

Michele Braga ed Emanuele Bossi (La Stranezza)

Daniel Norgren (Le Otto Montagne)

Franco Piersanti (Siccità)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Se mi vuoi - Diodato (Diabolik - Ginko all'attacco!)

Caro amore lontanissimo - Marco Mengoni (Il colibrì)

Culi culagni - Stefano Bollani (Il pataffio)

Margini - Niccolò Falsetti (La palude)

Proiettili - Joan Thiele (Ti mangio il cuore)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’ombra di Caravaggio

La Stranezza

Le Otto Montagne

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Esterno Notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA