Hugh Grant contro gli smartphone sul set: «Senza ci si innamora. E infatti con Tarantino si sc***a di più»

Hugh Grant è uno degli attori inglesi più amati dal grande pubblico e recentemente, durante un'intervista rilasciata nel programma televisivo "The Late Show With Stephen Colbert" ha parlato di come il mondo del cinema sia letteralmente cambiato rispetto ad alcuni anni fa. In particolare, l'attore di "Notting Hill" si è concentrato sul "tema degli smartphone sul set" e si è detto completamente d'accordo con Quentin Tarantino. Il regista ha, infatti, vietato agli attori di portare con sé i cellulari.

Hugh Grant è il protagonista del nuovo film Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e in questo periodo sta presentando la pellicola in vari salotti dove ricorda anche i tempi andati del cinema: «Ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana di riprese, ti ubriacavi con tutti la sera, cenavi e ti innamoravi. Tutto ciò si è fermato a causa degli smartphone. Tutti vanno a casa e guardano Twitter. È così triste, perché prima ci si godeva davvero il momento e potevano nascere veramente grandi intese o storie d'amore».

La star ha quindi proposto che i telefoni cellulari vengano aboliti per sempre dai set perché, a detta sua, rovinerebbero il clima. Proprio per questo si trova d'accordo con la decisione del regista Quentin Tarantino: «Tarantino bandisce i telefoni dai set e ha ragione. Il risultato? Che gli attori si avvicinano fin troppo tra loro e le persone lì, si scop**o tutte a vicenda, o almeno così mi hanno detto».

