David di Donatello, tutte le nomination: Bellocchio in pole, poi Ficarra e Picone. Premiazione il 10 maggio

di Alessandra De Tommasi

La cerimonia dei 68° David di Donatello, versione tricolore e cugini alla lontana dei Premi Oscar, avverrà il 10 maggio su Rai 1, condotta da Carlo Conti con Matilde Gioli. L’evento, raccontato con sagacia anche nella serie Chiami il mio agente – Italia (su Sky e NOW), celebra il meglio del cinema italiano. Domina Esterno Notte di Marco Bellocchio con 18 nomination: il progetto sul sequestro di Aldo Moro con protagonista Fabrizio Gifuni è attualmente disponibile su RaiPlay.

«Nel metterlo in scena - aveva spiegato l’attore al Festival di Cannes - ho provato rabbia e risentimento ma non mi piace dare di Moro l’immagine di martire da altarino». «Non sono uno storico – gli ha fatto eco il regista - ma ho lavorato con una squadra di esperti e abbiamo scritto questa vicenda come un romanzo che tocchi il cuore, appassioni, interessi».

Disney, Goldrake e le serie cult: torna Romics, festival dell'animazione a Roma

Smutniak horror in Pantafa: «Ho ancora paura di svegliarmi al buio»

David Donatello, tutte le candidature

Si piazzano poi a parimerito con 14 candidature Le otto montagne (con Luca Marinelli e Alessandro Borghi), viaggio nato dalle pagine dell’omonimo romanzo, e La stranezza (con Ficarra e Picone), l’insolito viaggio di Luigi Pirandello (ora su Prime Video) già in cima al box office italiano e vincitore del Biglietto d’oro assegnato alle Giornate professionali di cinema di Sorrento da ANEC (Associazione nazionale esercenti cinema).



Seguono Il signore delle formiche di Gianni Amelio (su Sky e NOW) e Nostalgia, su Prime Video, con Pierfrancesco Favino (rispettivamente con 11 e 9). Nella categoria opera prima l’eccellenza registica è declinata al femminile con tre presenze: Jasmine Trinca, Carolina Cavalli e Giulia Louise Steigerwalt. Durante la serata verranno assegnate 25 statuette, oltre ai David Speciali, ma stavolta con la promessa di un intrattenimento più snello e meno impostato rispetto alle edizioni precedenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA