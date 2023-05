Hollywood, le star che convivono con alcune malattie rare: dalla narcolessia alla displasia. Ecco chi sono

di Redazione web

Non è sempre tutto oro quello che luccica, purtroppo, e non lo è nemmeno nel lussuosissimo e sfarzosissimo mondo di Hollywood. Alcune delle più grandi star mondiali, infatti, che siano cantanti, attori o famosi imprenditori, hanno rivelato ai propri fan di soffrire di alcune patologie rare che, alcune volte, hanno compromesso il loro lavoro o che, ad esempio, li costringono a fare attenzione alle diete da seguire o ai luoghi in cui andare. Ma di chi si tratta?

Le patologie delle star

Billie Eilish è una delle cantanti che conta più ascoltatori mensili nel mondo, durante una puntata del talk show “The Tonight Show With Jimmy Fallon” ha rivelato di soffrire di una condizione rara, ovvero la sinestesia. Il suo fenomeno (non patologico), fa sì che il cervello percepisca ed elabori simultaneamente due o più stimoli sensoriali distinti o concorrenti. La cantante ha spiegato: «Ogni giorno della settimana ha un colore, un numero o una forma».

L’attore Danny DeVito è nato con la malattia di Fairbank, nota anche come displasia epifisaria multipla, un disturbo genetico della crescita ossea. In un’intervista ha raccontato come questa patologia lo abbia reso più sfortunato in amore quando era un ragazzino. Gaten Matarazzo, star di Stranger Things, soffre di displasia cleidocranica, una condizione caratterizzata dall'iperdonzia, che significa avere denti soprannumerari o extra. La tennista Venus Williams, sorella di Serena Williams, ha, invece, raccontato di soffrire della sindrome di Sjorgen, un disturbo in cui il sistema immunitario attacca le proprie cellule sane e che, nel 2011, l’ha costretta a ritirarsi dagli US Open. Il popolare conduttore di talk show, Jimmy Kimmel ha dichiarato qualche tempo fa di soffrire di narcolessia e di addormentarsi in posti casuali improvvisamente, senza preavviso.

Kim Kardashian e la psoriasi

Anche Kim Kardashian soffre di una patologia, che nel suo caso colpisce la pelle: la psoriasi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 18:04

