Coronavirus, Mannarino su Instagram: è virale la lista delle cose che si possono fare stando a casa

Alla lunga lista di vip che lancianoai propri fan, invitandoli a restare a casa per arginare il contagio del, si aggiunge anche. Il cantautore romano ha scelto la creatività per il suo messaggio, stilando una lista di tutto ciò che si può fare da casa propria.«Cose che si possono fare a casa., scrivere, una torta, vedere film bellissimi, riprendere in mano un vecchio strumento, studiare,, scrivere il diario della propria vita,ad amici che non senti da tanto,casa e buttare cose vecchie, fare lavoretti, aggiustare cose, ascoltare dischi bellissimi, dormire, sistemare l’armadio e buttare gli scheletri, pensare al mondo, imparare una lingua, allenarsi. Sconfiggere i virus che ti porti dietro da una vita, scegliere di essere, buttare le cose inutili, e guardare in faccia la verità: chi sei, chi ami, cosa vuoi fare davvero quando uscirai di casa».Il post diha totalizzato in poche ore decine di migliaia di like e commenti. Come lui, tantissimi altri artisti, cantanti, attori, uomini e donne dello spettacolo hanno lanciato lo stesso appello:. Fra loro, Fiorello Amadeus , Alessandro e Leo Gassman, Ficarra e Picone, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti , Levante, Caterina Balivo, Mika, Alessia Marcuzzi, Paolo Sorrentino, Ligabue, Maria Grazia Cucinotta, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro, Enrico Lucci, Antonella Clerici, i Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.