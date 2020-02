Coronavirus, i consigli anti contagio di Amadeus: «Aiutiamoci, insieme ce la facciamo»

di Simone Pierini

Coronavirus, gli aggiornamenti in DIRETTA

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volto diper gestire il rischio contagio da Coronavirus . Il presidente del Consiglioha pubblicato sul suo profilo il video con i consigli utili realizzato dal ministero della Salute utilizzando l'immagine del conduttore del Festival di Sanremo.. Scrive su Facebook il premier.«Ciao a tutti da Amadeus - dice il conduttore nel filmato su Facebook - È fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quella di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai occhi naso e bocca con le mani e se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto con noi facciamolo sulla piega del gomito e altre regole molto semplici che trovate sul sito del ministero della Salute.».