Re Carlo, la regola autoimposta per arrivare riposato all'incoronazione: «Non farà come la regina Elisabetta»

Secondo i rapporti reali, Re Carlo III si è imposto un coprifuoco alle 18 la sera prima della sua incoronazione per essere fresco e non troppo stanco per la cerimonia. Nonostante il fitto programma di ricevimenti e feste in programma, il monarca avrebbe detto ai suoi assistenti che non svolgerà alcun dovere reale dopo le 18:00 della sera del 5 maggio.

Harry, l'1 aprile esce la parodia del suo libro: si intitolerà "Spare Us!" ovvero "Risparmiaci". Il Principe trema

Re Carlo annulla il viaggio in Francia per le proteste sulle pensioni, l'Eliseo: «Non ci sono le condizioni»

Harry e Meghan isolati anche negli Stati Uniti, Vogue non li invita al Met Gala: «Snobbati dopo il libro del principe»

Il giorno dell'incoronazione di Re Carlo III

La Commonwealth Parliamentary Association ha dichiarato inoltre che l'incoronazione di Carlo sarà ridotta rispetto a quelle precedenti a causa delle difficoltà finanziarie causate dalla pandemia e dalla crisi economica. La sera prima della cerimonia, il re ospiterà un ricevimento per i leader del Commonwealth, ma si ritiene che abbandonerà presto la sala, per andare a letto entro il coprifuoco da lui stesso stabilito.

Carlo ha così deciso di non seguire le orme di sua madre, la Regina Elisabetta che, invece, la sera prima della sua incoronazione (avvenuta nel 1953) partecipò a un banchetto.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound

LEGGI ANCHE:-- La profezia di Lady Diana si sta avverando: Re Carlo non diventerà mai Re? Cosa aveva previsto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA