Re Carlo, la foto inedita della Regina Elisabetta nella prima Festa della mamma senza di lei: «Auguri a chi ne sente la mancanza»

Re Carlo III ha ricordato la Regina Elisabetta II con un dolce messaggio: se in Italia, infatti, si è festeggiata la festa del papà, in Inghilterra, ecco che invece, era il giorno dedicato alla mamma. Il Re è sempre stato molto legato alla Regina e, ora, che a breve verrà ufficialmente incoronato, si è ripromesso di fare del proprio meglio per il suo Paese e di cercare di portare avanti tutte le tradizioni e i principi trasmessogli dalla madre.

La dedica di Re Carlo III

In Inghilterra il 19 marzo è la festa della mamma e per questo Re Carlo III, sui social, ha dedicato un dolce pensiero a tutte le mamme tra cui anche la sua: «Auguri a tutte le mamme di tutto il mondo e a tutti coloro a cui oggi mancano le loro mamme. Vi pensiamo e vi auguriamo una Festa della mamma speciale». La foto che i reali hanno condiviso sui social mostra Carlo da bambino in braccio alla mamma, la Regina, mentre nello scatto affianco, compare Camilla con la sua mamma. Per la festa della mamma anche William e Kate hanno pubblicato uno scatto di famiglia che ritrae la principessa con i suoi tre bambini: George, Charlotte e Louis.

In questo periodo Buckingham Palace è in fermento: i reali, infatti, si stanno preparando per il grande evento, ovvero l'incoronazione di Re Carlo III, che avrà luogo il prossimo sei maggio. Il rito è molto atteso da tutti i sudditi inglesi, che però, sono più curiosi di vedere se alla cerimonia saranno presenti anche Harry e Meghan.

