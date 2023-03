Harry e Meghan isolati anche negli Stati Uniti, Vogue non li invita al Met Gala: «Snobbati dopo il libro del principe»

di Redazione web

Harry e Meghan non sono stati invitati al Met Gala di New York, uno degli eventi mondani più ambiti dalle star dello showbiz. La passerella, che è considerata "il gioiello sociale della Grande Mela", è organizzata dall'Anna Wintour Costume Center del Metropolitan Museum di New York, che sarebbe un'ala del Metropolitan Museum of Art che ospita la collezione del Costume Institute. Anna Wintour è la direttrice di Vogue e Meghan avrebbe preso male il fatto di essere esclusa dall'evento proprio da lei.

La vicenda

Harry e Meghan continuano a perdere consensi: i Duchi di Sussex, dopo l'uscita della docuserie su Netflix e la pubblicazione dell'autobiografia "Spare", sono stati esclusi da moltissimi eventi mondani, tra cui la cerimonia degli Oscar e il concerto d'addio di Elton John. Stando a voci vicine alla coppia, Meghan sarebbe molto arrabbiata per il fatto di essere stata tagliata fuori dalla maggior parte delle manifestazioni glamour e questo perché avrebbe perso l'occasione di cercare di rilanciare la propria carriera come attrice e, magari, recuperare il suo pubblico e i fan che la seguivano quando recitava. Secondo quanto riporta Page Six, poi, dopo l'uscita di "Spare", i Duchi avrebbero perso l'appoggio della maggioranza dei sudditi inglesi ma anche degli americani che avrebbero ritenuto fuori luogo sia il documentario che il romanzo.

Harry e Meghan restano, poi, al centro dell'attenzione mediatica perché non hanno ancora accettato ufficialmente l'invito di Re Carlo III alla sua incoronazione che avverrà il 6 maggio prossimo. Se i Duchi di Sussex dovessero volare a Londra, incontrerebbero nuovamente tutta la famiglia reale che non hanno più rivisto dopo il documentario Netflix e l'autobiografia.

