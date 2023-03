Re Carlo annulla il viaggio in Francia per le proteste sulle pensioni, l'Eliseo: «Non ci sono le condizioni»

di Redazione web

Le proteste in Francia non accennano a fermarsi e Re Carlo d'Inghilterra si è visto costretto ad annullare il suo viaggio. La decisione di rinviare la visita è stata presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico questa mattina tra il presidente Emmanuel Macron e il Re.

Aurora Ramazzotti si sposa? Dopo il figlio in arrivo le nozze da sogno con Goffredo, il dettaglio che infiamma i fan

Isola dei Famosi, il nuovo concorrente in arrivo fa infuriare i naufraghi: «Puzza troppo»

La nota dell'Eliseo

Il presidente francese ha spiegato che allo stato attuale non ci sarebbero le condizioni: «Per poter accogliere sua Maestà in condizioni che corrispondono alla nostra relazione di amicizia». L' Eliseo in un comunicato diffuso alla stampa ha aggiunto: «Visto l'annuncio, ieri, di una nuova giornata di azione nazionale contro la riforma delle pensioni, martedì prossimo 28 marzo in Francia, la visita di Re Carlo III, inizialmente pervista dal 26 al 29 marzo nel nostro Paese verrà rinviata», spiega la presidenza francese assicurando che la «visita di Stato verrà riprogrammata al più presto».

Prossimo viaggio ufficiale

Dopo la nota sarà quindi la Germania, calendario alla mano, la prima meta di una missione ufficiale all'estero del sovrano dopo l'ascesa al trono britannico. La coppia reale ha infatti in programma l'arrivo a Berlino il 29 marzo, per una tre giorni tedesca che avrebbe dovuto seguire, nei programmi iniziali, quella tra Parigi e Bordeaux prevista tra il 26 e il 28.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA