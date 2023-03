Harry, l'1 aprile esce la parodia del suo libro: si intitolerà "Spare Us!" ovvero "Risparmiaci". Il Principe trema

di Redazione web

Il principe Harry trema: l'1 aprile nelle librerie inglesi uscirà il libro parodia (edito da Abacus) della sua autobiografia, si intitolerà "Spare Us!" ovvero "Risparmiaci". Il romanzo è stato scritto da Bruno Vincent che ha voluto riscrivere in modo molto pungente il memoir di Harry. Lo scrittore ha spiegato: «Per ottenere quella privacy da lui tanto desiderata, Harry ha scritto un libro raccontando proprio tutto, pure del suo pene congelato».

La parodia di "Spare"

Bruno Vincent ha deciso di scrivere la parodia di "Spare" perché, a sua detta, nel romanzo ci sono tantissimi spunti divertenti da cui si possono trarre altrettante storie. "Spare Us!" ha anche un sottotitolo ovvero "Harrody" (invece di Parody), anche questa "una presa in giro" al nome completo di Harry che sarebbe Harrod, spesso usato dal Principe William. In Inghilterra (ma non solo), Harry e Meghan hanno perso molti consensi dopo il documentario Netflix e il libro autobiografico: i sudditi, infatti, pensano che siano stati poco eleganti esprimendo alcuni concetti e raccontando alcune storie molto private della famiglia reale.

Harry e Meghan sono al centro del gossip anche perché non hanno ancora accettato formalmente l'invito all'incoronazione di Re Carlo III che si terrà il prossimo 6 maggio. Nel caso in cui accettassero, i Duchi di Sussex incontrerebbero nuovamente tutta la famiglia reale.

