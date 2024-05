Giorgia Soleri, la migliore amica Federica Fabrizio lancia una frecciatina a Damiano David e ai Maneskin: «Quanta ipocrisia»

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta al capolinea meno di un anno fa, ma il frontman dei Maneskin ha ritrovato l'amore tra le braccia della bella Dove Cameron, Disney star di fama mondiale. Tuttavia la rottura tra i due non è stata delle migliori perché tutto è partito da alcuni video in cui veniva mostrato Damiano mentre baciava un'altra ragazza in discoteca. Ai tempi lui era ancora fidanzato con Giorgia e la notizia fece molto discutere e si parlava di tradimento, ma Soleri ha voluto precisare che la loro relazione era già terminata, anche se non era stata ufficializzata e che, comunque, i due avevano deciso di mantenere la relazione aperta da entrambe le parti.

Accanto a Giorgia nei periodi peggiori c'era sempre lei, la sua migliore amica e compagna di avventure a Pechino Express, Federica Fabrizio, che ha "attaccato" Damiano e i Maneskin.

La frecciatina di Federica

Quando Giorgia e Damiano si separarono ufficialmente, la migliore amica di lei Federica non disse nulla perché la questione riguardava solo i diretti interessati. A un anno di distanza, tuttavia, sembrerebbe che Fabrizio abbia lanciato una frecciatina a Damiano, ma la relazione con Giorgia non c'entra proprio nulla.

Federica Fabrizio è una delle attiviste femministe più attive sui social sulle questioni di genere e non solo. La ragazza parla spesso anche di guerra e di ciò che accade nel mondo e nella striscia di Gaza in particolare, con attenzione e delicatezza verso la strage in Palestina. Ultimamente l'attivista si è scagliata contro gli artisti che non usano la loro voce per parlare di ciò che sta accadendo in Palestina e delle continue morti di innocenti, tra cui anche molti bambini. Federica ha lasciato poi un box domande aperto per sapere l'opinione dei suoi follower e uno di loro ha lanciato una frecciatina mirata proprio a Damiano David e ai Maneskin.

Che cosa è successo

«L'ipocrisia di certi artisti nell'urlare Fu*k Putin al Coachella e poi stare zitti ora...», scrive il follower, facendo riferimento ad un urlo di pace di Damiano David quando, durante l'esibizione al Coachella nel 2023 aveva mandato a quel paese Vladimir Putin, chiedendo lo stop alle armi e la pace.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 10:51

