Milano Linate Runway Run: in 3mila di corsa sulla pista dell’aeroporto in piena notte

L’aeroporto di Milano Linate sarà la location speciale della corsa-evento “Milano Linate Runway Run” e farà decollare 3mila runner nella prima notte d’estate venerdì 21 giugno 2024 per affrontare una gara non competitiva di 10 chilometri aperta a tutti i maggiorenni. L’evento è sold out, raggiunto proprio oggi il numero limite di 3mila persone previsto per ragioni di sicurezza. Tutti i partecipanti potranno vivere le emozioni di una corsa come fosse l’inizio di un grande viaggio, grazie alla collaborazione fra MG Sport e SEA Milan Airports. L’iter è qualcosa di unico: nell’area check-in dedicata il ritiro del pettorale e la carta d’imbarco, seguiranno i controlli al metal detector e una volta raggiunto il gate si potrà accedere all’hangar per ritirare il pacco gara e la t-shirt dell’evento.

Da qui, insieme al sound di DiscoRadio inizierà l’estate e un’avventura unica di poter correre sulle piste illuminate di un grande aeroporto internazionale tra gli aerei in sosta notturna. “Quest’anno – finalmente dopo il periodo pandemico - riorganizziamo la run notturna non competitiva sulle piste dell’aeroporto di Milano Linate. - ha affermato Armando Brunini, Ad di SEA Milan Airports - In questi anni abbiamo lavorato per rendere l’aeroporto di Linate veloce ed efficiente, in questa occasione vogliamo dare l’opportunità a tutti di vivere un’esperienza, speriamo, divertente e emozionante”.

Così Andrea Trabuio Direttore Generale di MG Sport: “Le iscrizioni sono state aperte solo pochi giorni fa e l’evento è già quasi sold out verso il limite che ci siamo posti di 3mila persone, la soddisfazione di aver creato qualcosa di speciale è tanta. Una location emozionante, originale e unica come l’Aeroporto di Milano Linate per disputare una gara di corsa, volutamente non competitiva per permettere a tutti di esser presenti, il divertimento con musica e tanti amici nella prima notte d’estate sono ingredienti che fanno della Milano Linate Runway Run qualcosa di esclusivo.

REEBOK EUROPE

Tra le novità di Milano Linate Runway Run l’ingresso come sponsor tecnico dell’evento di Reebok Europe che firmerà le t-shirt ufficiali in omaggio nel pacco gara a tutti i partecipanti. Reebok Europe è presente come protagonista del mondo del running, anche grazie al lancio del nuovo modello Reebok Floatzig 1, una scarpa adatta a tutti i tipi di runner.

ISCRIZIONI LIMITATE

I runner al momento dell’iscrizione hanno scelto tra Economy Class, Business Class (con fast track e late check-in) oppure l’esclusiva First Class, riservata solo ai primi 100 che potranno così usufruire di accesso in VIP Lounge, fast track e late check-in.

DETTAGLI LOGISTICI

I runners seguiranno le procedure di un classico volo, per poi posizionarsi sulla linea di partenza della gara più emozionante del 2024. Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 20:00 e, a seconda della classe di corsa scelta, i runner raggiungeranno l’area check-in dedicata con il personale di bordo pronto ad accoglierli. Una volta ritirati il pettorale e la carta d’imbarco i partecipanti attraverseranno i controlli al metal detector per poi recarsi al Gate, e successivamente vivere l’ultima attesa prima dello start all’interno dell’hangar, con il sound di Discoradio. La partenza del volo della Milano Linate Runway Run è prevista alle ore 00:30 di sabato 22 giugno. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito: https://www.milanolinaterunwayrun.it/.

