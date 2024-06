Sono 400.505 le domande per il bonus psicologo arrivate all'Inps entro il 31 maggio, data limite per le richieste. Lo si legge in un messaggio dell'INPS. Ad avere il bonus però saranno tra l'1,67% e il 5% dei richiedenti dato che lo stanziamento è di 10 milioni e l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro. In pratica si potrà rispondere solo a una platea tra 6.666 e 20mila persone.