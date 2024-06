«Sono stato in 107 Paesi in giro per il mondo: questi sono i sei posti più belli che abbia mai visitato»

di Redazione Web

Viaggiare è per molti un modo per rilassarsi, per prendersi del tempo per se stessi, per respirare un'aria diversa e sciogliere i nodi causati dallo stress quotidiano. In questo caso si preferiscono, solitamente, delle mete balneari, o magari un resort, dei luoghi che possano permettere ai turisti di non muoversi troppo e godere dei piaceri della vita. Per tanti altri, però, viaggiare è un modo per esplorare, per cercare e trovare un aspetto diverso del mondo e delle persone che lo abitano.

Quale che sia la propria preferenza, scegliere una destinazione per le vacanze può risultare difficile con un catalogo così immenso e, magari, delle possibilità economiche non altrettanto vaste. In tal caso viene in aiuto Ash Juberg, un uomo che ha visitato 107 paesi durante la sua vita e che ha messo a disposizione le sue esperienze per consigliare i sei luoghi più belli.

«Quando qualcuno scopre quanti Paesi ho visitato, finisce sempre per chiedermi quale sia il mio preferito - scrive Ash su BusinessInsider -. Per me è difficile rispondere, è un po' come chiedere qual è il tuo figlio preferito, e il "preferito" è diverso in base ai criteri considerati. Uno dei criteri che si possono utilizzare è quello della bellezza naturale e ho scelto sei Paesi che da questo punto di vista sono i più belli del mondo. Secondo i dati della Global Tourism Organization, nessuno di questi luoghi è tra i più visitati quest'anno, quindi perché non evitare la folla quest'estate?».

Il primo consiglio di Ash è per gli amanti della città. Secondo lui, quella che più di tutte le altre lascia un'impressione duratura e di meraviglia è Città del Capo, in Sudafrica: «Il panorama è caratterizzato da foreste, spiagge, montagne, e la maestosa Montagna della Tavola che incombe sulla città e sulla baia». La cima si raggiunge camminando oppure, per chi vuole faticare meno e avere più tempo da spendere lassù, con una funivia.

Un'altra meta che non può mancare è Paro, la capitale del Bhutan: «L'aeroporto della città ha una delle piste su cui è più difficile atterrare, in una valle circondata da 18mila montagne. Meno di 30 piloti in tutto il mondo riescono ad atterrarvi. Poco prima di atterrare il pilota ci ha detto di guardare fuori dal finestrino e ha detto che stavamo per superare l'Everest. Non ci sono autobus pieni di turisti: il Bhutan è pacifico e la sua serenità lo rende ancor più bello. Ho fatto un'escursione di cinque ore verso il famoso Monastero del Nido della Tigre, un complesso di tempi che si trova sul bordo di una scogliera, oltre 3mila metri sopra il livello del mare».

Chi ama l'acqua in tutte le sue forme non può che prenotare un viaggio in Islanda: «Ci sono cascate, lagune termali, ghiacciai, geyser. L'ho visitata in estate e il sole sembrava non tramontare mai, indossavo gli occhiali da sole a mezzanotte. Le giornate così lunghe mi hanno permesso di avere più tempo per esplorare il paese e ammirare le sue attrazioni naturali. Ho battuto ogni record per il numero di foto scattate, ma nessuna può rendere giustizia a questo posto. Guardare la furia della natura, l'acqua sparata a centinaia d imetri d'altezza (geyser) o di profondità (cascate) è stato incredibile».

Una meta che Ash ha trovato sorprendente è El Salvador, uno stato piccolo ma «pieno di cose da vedere, dai vulcani fino alle spiagge e alle antiche rovine Maya. Adoravo iniziare la giornata sorseggiando il caffè salvadoregno e guardare l'alba alzarsi sui vulcani, dove ho anche fatto un paio di escursioni. Tra queste, quella su Santa Ana, che offre una vista incredibile su un lago vulcanico dal colore verde brillante».

Ultima, ma non per meriti, c'è l'Australia: «Non manca di attrazioni naturali, tra barriere coralline, foreste pluviali e l'Uluru Rock. Ciò che preferisco, però, è la Great Ocean Road lungo la costa vittoriana. Ho percorso questa strada molte volte, ma non mi sono mai stancato: è uno dei viaggi più sorprendenti al mondo perché la strada è proprio sul litorale e offre dei panorami mozzafiato. Il punto più alto è una formazione naturale rocciosa formata da anni e anni di erosione, i faraglioni dei Dodici Apostoli».

