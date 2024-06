«Mi sono licenziata da lavoro per accettare l'offerta di un'altra azienda». Poi il messaggio inaspettato: «Ora sono disoccupata»

di Redazione web

Ben Askins è un esperto del mondo del lavoro e in uno dei suoi video più virali su TikTok, che ha collezionato ben 800.000 visualizzazioni, ha analizzato la situazione di Sarah, una ragazza che si è rivolta a lui per chiedergli un parere. Sarah ha spiegato di avere accettato un nuovo lavoro e di avere quindi lasciato quello di prima ma il nuovo datore, di punto in bianco, le ha scritto di non presentarsi più in ufficio. La ragazza ha mandato le chat a Ben che, molto sorpreso, ha letto lo scambio tra lei e il nuovo capo. «Cosa? Ma mi sono licenziata dal mio posto di lavoro» ha detto Sarah e lui ha risposto «Non puoi semplicemente farti riassumere? Non posso dirti i motivi per cui sto facendo questo» e la protagonista della storia ha ribattuto: «Hanno già assunto il mio sostituto. Perché mi stai facendo questo? Il minimo che puoi fare è darmi delle spiegazioni».

Le considerazioni dell'esperto

Dopo avere raccontato la storia e avere letto la chat tra Sarah e il nuovo capo, Ben Askins ha analizzato l'accaduto: «Innanzitutto, questa persona ha lasciato Sarah in una posizione terribile: senza lavoro, è passata da essere occupata a essere disoccupata nel giro di pochi minuti. Il comportamento di questa persona ai danni di Sarah è davvero ingiusto, primo, perché non dà alcuna spiegazione e, secondo, perché è completamente indifferente alla reazione di lei. È davvero imbarazzante lasciare così qualcuno. Avrebbe dovuto spiegarle la situazione perché cose come queste possono accadere, purtroppo, ma bisogna avvisare i propri dipendenti. È il minimo che si possa fare».

I commenti social

Tantissimi utenti di TikTok che seguono Ben Askins hanno commentato il video in cui racconta la vicenda e hanno scritto: «Una cosa orribile», «Questo è il mio più grande incubo quando si tratta di cambiare lavoro» oppure «Mamma mia, è spaventoso...».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA