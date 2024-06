Scontrino da 900 euro per una pizza: ristoratore a processo per truffa. «Approfittò della fiducia del cliente» Il titolare avrebbe guadagnato dal cliente (che non controllava le spese bancomat) 6500 euro







di Redazione Web In una pizzeria di Busto Arsizio, il proprietario di un ristorante è stato accusato di truffa ai danni di un cliente. L'uomo avrebbe fatto pagare a un cliente, con il quale aveva instaurato col tempo un rapporto di fiducia, cifre esorbitanti per alcune pizze Margherita. In una cena avrebbe speso più di 900 euro. La vicenda Un ristoratore è stato denunciato da un cliente per truffa. La vittima andava a mangiare in quel locale ogni venerdì sera e tra i due si era instaurato un rapporto di fiducia. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Prealpina, il cliente avrebbe sempre pagato con il pos al ristorante e pensava che il malfunzionamento della sua carta fosse dovuto, al momento di transazioni, al metodo contactless che non funzionava. Il ristoratore ha anche alcuni precedenti per abuso stupefacenti e per reati contro il patrimonio, furto e la pubblica amministrazione. L'accusa a suo carico è di truffa aggravata da abuso di prestazione d'opera. Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA