Natisone, il gesto da eroe del pompiere: si tuffa per salvare i tre giovani abbracciati, ma non ci riesce VIDEO

I ragazzi abbracciati in mezzo alla piena del fiume, il pompiere che si getta in acqua per tentare di salvarli, in un ultimo gesto disperato. Sono le immagini drammatiche degli ultimi momenti che ritraggono i tre giovani abbracciati, Cristian Casian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros, prima di essere travolti dalla piena del Natisone lo scorso venerdì 31 maggio.

Il gesto eroico del vigile del fuoco

Il video del gesto eroico del vigile del fuoco è stato pubblicato da un quotidiano francese e mostra chiaramente l'uomo gettarsi dalla riva del fiume per tentare di raggiungere i ragazzi, abbracciati al centro del fiume.

I tre giovani erano arrivati agilmente in una risacca al centro del fiume, quando le condizioni meteorologiche erano buone. In poco tempo però la piena del fiume ha spazzato via la ghiaia dove si trovavano e reso impossibile il ritorno a riva. L'arrivo dei soccorsi non è bastato a scongiurare la tragedia: i tre sono stati travolti dalla corrente. I corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros sono stati ritrovati dopo due giorni. Continuano invece le ricerche di Cristian Casian Molnar, ancora disperso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA