Social card «Dedicata a te», 500 euro per 1,3 milioni di italiani: come funziona, quando arriva e chi ne ha diritto

Per la social card «Dedicata a te» sono stanziati 676 milioni, 500 euro a tessera, con un aumento di 40,3euro, e 30mila beneficiari i più, 1.330.000. Lo ha detto il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida alla presentazione a Palazzo Chigi della nuova edizione della carta. Il 4 giugno è stato firmato il decreto ministeriale che avvia la misura, ha detto Lollobrigida: «Tutti i beneficiari avranno la disponibilità della carta entro settembre». Introdotte nuove categorie di acquisto come prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati prodotti da forno tonno e carne in scatola.

I fondi stanziati

Nell'edizione del 2023 erano stati stanziati circa 520,8 milioni di euro e hanno beneficiato della social card 1.202.761 nuclei familiari, che avevano a disposizione 459,7 euro per ciascuna tessera. Il 96% è stato utilizzato per l'acquisto di generi alimentari, il 4% per carburanti e trasporto pubblico. Nel particolare, secondo le cifre illustrate dal ministro Lollobrigida, 430 milioni di euro sono stati spesi nella grande distribuzione e nei supermercati, 58,6 milioni nei minimarket e mercati, 20 milioni per carburante, 6,8 milioni nei discount, 3,7 milioni di euro nelle macellerie e pescherie, 627.619 in forni e panetterie, 343.399 nelle latterie e specializzati lattiero caseari, 60.912 euro nel trasporto pubblico, 1.257 in altro.

Chi può beneficiarne

Anche nel 2024, come per lo scorso anno, possono beneficiare della card i nuclei familiari con almeno tre persone e che hanno un Isee inferiore a 15mila euro. La misura è rivolta poi ai soli residenti in Italia e viene erogata in assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Cosa ha detto Lollobrigida

Nessuna «ricottina» ma un «intervento massiccio» contro il disagio sociale che con il governo Meloni «è diminuito».

Un aiuto alle famiglie o campagna elettorale?

La carta prepagata riservata alle famiglie a basso reddito non è una novità, il governo Meloni l'aveva utilizzata come «arma» per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Il budge della carta, di 382,50 euro una tantum, poteva essere usato esclusivamente in beni alimentari di prima necessità. Ora, secondo quanto riporta Il Foglio, il governo ha lavorato sul bilancio, scovando risorse aggiuntive che dovrebbero ammontare a circa 100 milioni. I beneficiari potrebbero essere circa 1,3 milioni di persone. Penserà direttamente l’Inps, comunque, a individuare i potenziali beneficiari e, si presume, contattarli per proporre il servizio. Le nuove social card, in realtà, potranno essere utilizzate solo da settembre, e la distribuzione inizierà a partire da luglio.



