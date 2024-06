Perde il controllo dell'auto e finisce in bilico sugli scogli: «Forse un malore». Paura tra i turisti

di Federica SABATO

Tragedia sfiorata questa mattina a Gallipoli, lungo via don Giovanni Minzoni, a poche decine di metri dal seno del Canneto per un incidente. Alle 11.30 circa una Ford Focus alla cui guida vi era un uomo del posto, all'improvviso è uscita fuori strada. Il mezzo ha oltrepassato il marciapiede finendo rovinosamente e in bilico sugli scogli. Fortunatamente in quel momento non vi era nessuno che stesse camminando sul marciapiede e il mezzo non ha impattato con altri veicoli.

Soccorsi e indagini

Sul posto centinaia di curiosi, ma soprattutto le forze dell'ordine, in primis i vigili del fuoco, che hanno coordinato le delicate operazioni di soccorso, estraendo il malcapitato dalla vettura. All'origine dell'incidente forse un malore del gallipolino o un malfunzionamento della vettura. Le indagini sono in corso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 13:13

