Francesco Chiofalo mostra per la prima volta gli occhi azzurri: «Non mi vergogno di farli vedere, li porterò sempre con me»

Francesco Chiofalo, dopo la cheratopigmentazione, ha svelato a tutti i suoi follower di Instagram il nuovo colore dei suoi occhi. Per la prima volta, l'ex volto di Temptation Island, con un video ha mostrato i suoi occhi azzurrissimi dopo l'intervento a cui si è sottoposto lo scorso 23 aprile. «Questo è il mio nuovo colore di occhi», ha scritto Francesco Chiofalo sul suo profilo Instagram. «Il colore che porterò con me per tutta la vita. Non mi vergogno più di farli vedere a tutti. Vi dirò di più a me piacciono tantissimo».

Le parole di Francesco Chiofalo

«Sono contento di essermi sottoposto all'intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato per me un sogno irraggiungibile - ha sottolineato Francesco Chiofalo -.

«È stato "tutti contro uno" veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto - ha aggiunto -. Io ho cambiato il colore dei miei occhi ma non ho fatto male a nessuno. Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole. Nessuno si deve permettere di giudicare e offendere una persona per le proprie scelte personali. Siate onesti con voi stessi. Ah, quasi dimenticavo. Ci tenevo a specificare che sono sempre lo stesso di prima. Non è cambiato nulla, solo il colore dei miei occhi».

I commenti

Numerosi sono stati i commenti dei follower al post Instagram pubblicato da Francesco Chiofalo. In molti (sorprendentemente) hanno espresso un giudizio positivo. «Però tanta roba bisogna dirlo», ha scritto una fan. E ancora: «Che bello. Il colore è top e tu stai benissimo. Non pensare alle critiche, fatti una bella risata. Non ho condiviso il tuo intervento però devo ammettere che stai benissimo».

