Elisabetta Gregoraci, disavventura in auto al rientro a casa a Montecarlo (dove ad attenderderla c'erano le rose)

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci ha vissuto una brutta disavventura mentre tornava a casa, a Montecarlo, dopo una lunga settimana di Milano Fashion Week. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore era in macchina con il suo autista privato, quando qualcosa ha bloccato il loro viaggio.

Andiamo a scoprire cosa è successo.

Disavventura per Elisabetta Gregoraci

Capita a tutti di avere una brutta giornata, in cui succede qualcosa che rovina i piani già presi. È successo ad Elisabetta Gregoraci che, mentre tornava a casa da Nathan Falco ha bucato la ruota della macchina. L'autista si è fermato immediatamente sul ciglio della strada per riparare al guasto e riprendere al più presto il viaggio.

La conduttrice ha voluto documentare attraverso le sue storie su Instagram e, per fortuna, la disavventura è durata poco.

Il rientro tra le rose

Il rientro a casa dal figlio Nathan Falco è stato molto emozionante per Elisabetta Gregoraci, che appena visto ha voluto abbracciare e iniziare a pianificare alcune attività da fare insieme per recuperare il tempo che non hanno passato insieme.

La conduttrice ha voluto condividere alcuni mazzi di fiori, rose bianche e rosse che i suoi ammiratori le hanno inviato: si tratta di regali da parte delle sue fan per mostrarle il loro supporto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:47

