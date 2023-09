Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week con un nuovo taglio di capelli: ma è davvero come sembra?

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle più attese showgirl alla Milano Fashion Week. Il look con cui si è presentata all'evento nella città lombarda, però, ha lasciato tutti senza parole.

Un nuovo taglio di capelli, infatti, sembra avvolgerle il viso, ma è davvero come sembra? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci e il nuovo look

Il nuovo taglio di capelli dell'ex moglie di Flavio Briatore, infatti, sembra essere il look scelto per la settimana della moda a Milano. Ma più che un nuovo taglio di capelli, pare che la conduttrice di Battiti Live abbia realizzato un'accociantura tale da far sembrare che i suoi capelli, da sempre lunghissimi, siano diventati un caschetto.

Le scelte di stile

Le scelte di stile della conduttrice, ultimamente, sembrano non convincere i fan.

Il completo con cui si è presentata alla Milano Fashion Week questa sera, infatti, è un must della maison Just Cavalli, casa di moda che la showgirl indossa spesso alla settimana della moda e che, per l'occasione, ha scelto. Look composto da pantalone a zampa e blusa con maniche a pipistrello leopardati rosa.

