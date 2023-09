Chiara Ferragni, il look griffato Fendi alla Milano Fashion Week non convince: «Ci sono 28 gradi e si veste invernale?»

di Redazione web

Chiara Ferragni ospite d'onore alla Milano Fashion Week non ha convinto i fan. La madrina della moda "social" in Italia, imprenditrice digitale con un seguito di milioni di fan, ha scelto un look Fendi per prendere parte alla settimana della moda nella città lombarda.

Maglioncino rosso e abito smanicato nero in pelle, qualcosa non è piaciuto e a farglielo notare sono proprio i suoi follower. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, il look alla Milano Fashion Week

Presenza fissa alla Milano Fashion Week, Chiara Ferragni ha mostrato la sua eleganza con un look Fendi mozzafiato. Semplice, ma con dettagli che contraddistinguono ed evidenziano personalità rock anni Novanta, l'abito smanicato di pelle nero ha un costo di quasi 4mila euro. La maison Fendi ha vestito l'influencer italiana con stile ed eleganza, ma il maglioncino rosso al di sotto fa molto «invernale o autunnale, non adatto insomma», secondo i fan.

I commenti dei fan

«Ma in che Milano stai che ci sono 30 gradi?», ha scritto un utente all'imprenditrice digitale.

