Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno di nonno Nino: «Mesi difficili, ma tu sei stato una roccia»

Elisabetta Gregoraci ha sempre dimostrato ai suoi fan quanto sia legata alla sua famiglia. Pur di trascorrere il compleanno di nonna Betta (dalla quale ha ripreso il nome) che ha compiuto 102 anni, Elisabetta ha deciso di mettere in pausa le sue vacanze per raggiungere i suoi parenti in Calabria e festeggiare insieme questo traguardo così importante. Oggi, 20 settembre, è il compleanno di nonno Nino e la showgirl ha deciso di dedicargli una storia su Instagram per fargli gli auguri.

Andiamo a leggere cosa ha scritto.

Elisabetta Gregoraci e il pensiero per il nonno

Elisabetta Gregoraci ha condiviso con i suoi follower uno scatto molto dolce che la ritrae con nonno Nino nel giorno del suo compleanno. Eli ha scritto: «Buon compleanno nonnino mio, questi mesi per te sono stati difficili ma tu sei stato una roccia ed ora siamo tutti più sereni. Ma lo vogliamo raccontare che mi portavi in giro con il tuo Si (Piaggio Sì, ndr)? Io non volevo mai scendere ed eri obbligato a fare mille giri per accontentarmi? Che nel nostro supermarket ero super golosa come lo sono ora di cioccolato e la volevo tutta per me? Ti amo nonnino mio, auguri».

Il ricordo dei momenti felici trascorsi insieme saranno indelebili, come anche l'affetto profondo che lega la nipote al nonno.

