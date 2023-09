Elisabetta Gregoraci, notte d'amore (e lavoro) a Taormina: «Posto stupendo. La granita, quella buona»

di Redazione web

Dopo la Milano Fashion Week, Elisabetta Gregoraci è tornata a sorpresa a Taormina. La showgirl ha preso parte come testimonial ad un evento di moda e non ha potuto fare a meno di concedersi qualche svago in città, tra paesaggi mozzafiato e cibo squisito. Con lei, anche il fidanzato Giulio Fratini, con cui ha trascorso la notte in un albergo molto in voga nella città siciliana.

«Ragazzi una bellissima serata - ha detto la presentatrice sui social -. Sono in un posto bellissimo e sono a Taormina, non ho potuto postare niente perchè doveva essere una sorpresa», ha esordito Elisabetta Gregoraci condividendo alcuni momenti di questo weekend con i suoi due milioni di follower.

La Sicilia per Elisabetta Gregoraci

«Questo è un posto meraviglioso che io amo particolarmente per diversi motivi in particolar modo perchè mi ricorda mia mamma, ho passato tutte le mie estati qui.

Alloggiando all'Hotel San Pietro di Taormina, la showgirl ha poi scritto questa mattina: «Colazione in questo posto stupendo». Poi granita al bar Bambar: «La granita quella buona buona».

