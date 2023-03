Barba finta di notte per evitare lo stupro, il racconto di Marina: «Così mi sento sicura quando rientro a casa da sola»

di Redazione web

Quale donna non ha mai provato paura tornando a casa da sola la sera, temendo di essere importunate o finire nel mirino di un malintenzionato? Sia perché non ci sono molte persone per strada a tarda ora, o perché sono state infastidite da qualcuno lungo il tragitto, sono molte le persone che provano come possono a sentirsi più sicure. Un metodo davvero originale è stato svelato su TikTok da una giovane donna conosciuta sul social network con il nome di @marinamese: portare sempre nella borsa una barba posticcia.

La barba in borsa, ecco perché

«Per chi di voi non sapesse perché porto la barba in borsa, è molto semplice: la porto perché in questo modo mi sento molto più sicura», dice in un video con 700mila visualizzazioni in cui sfoggia una lunga barba artificaile dello stesso colore dei suoi capelli. Come la maggior parte delle donne, Marina confessa di non sentirsi sicura camminando per strada da sola di notte, per questo crede di avert trovato il trucco perfetto per i momenti in cui ha più paura: «Mi fa sentire benissimo e molto al sicuro», confessa. «Mi vedi così per strada e non ti avvicini», aggiunge.

I commenti al video

Uno stratagemma che non ha tardato a diventare virale, affascinando migliaia di persone. Tra i commenti si legge: «Buona idea, ma vorrei che non dovessimo fare questo genere di cose...», «ottima idea, sto pensando di comprarne una e fare come te», «triste ma vero», «È l'idea migliore che abbia mai visto, grazie mille».

