Federica Aversano accusata di stalking, l'ex tronista di Uomini e Donne si difende: «Sono io la vittima»

Federica Aversano, l'ex tronista di Uomini e Donne, alcune settimane fa era finita al centro di un caso giudiziario nel quale è stata accusata di stalking. La denuncia arrivava direttamente dal suo ex compagno che sosteneva fermamente di avere subito violenze fisiche e psicologiche. Ora, Federica Aversano si è decisa a parlare per difendere la propria immagine e quella del suo bambino e in una lunga nota scritta con i suoi legali, ha fatto sapere di essere lei la vittima di tutta questa brutta situazione.

Le dichiarazioni di Federica Aversano

Federica Aversano sostiene di essere innocente: «Mi sono difesa dalle gravi accuse, sono io la vittima di questa triste storia. Ho fornito le prove documentali in mio possesso che dimostrano che io non sono una stalker, come sono stata accusata, ma viceversa sono io la vittima di questa situazione con la quale mi sono vista catapultare nel pianeta giustizia con accuse infamanti e calunniose che mi impongono di tutelare la mia immagine non solo di personaggio pubblico, ma anche di mamma. La denuncia è stata mossa al fine di calunniarmi e basta, il tutto mosso da un miscuglio di frammenti di vendetta e di gelosia».

Il percorso di Federica a Uomini e Donne

Federica Aversano è stata una delle protagoniste del programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. La giovane mamma, prima, corteggiava Matteo Ranieri (ex fidanzato di Sophie Codegoni che lei aveva scelto quando era sul trono) e poi, è diventata tronista.

