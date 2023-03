La tiktoker Giulia Ottorini: «Ho speso 32mila euro in cinque giorni». E i follower commentano così

di Redazione Web

Se vi state chiedendo se è possibile spendere oltre 30mila euro in cinque giorni, la risposta è sì: ed è proprio l'influencer Giulia Ottorini a dimostrarlo. Un milione di follower su Instagram e 1.8 milioni su Tiktok, la giovane modella bolognese di 21 anni è nota anche per il fidanzamento con MamboLosco, il trapper di Vicenza.

La tiktoker: «Spesi 32mila euro in cinque giorni»

Nelle ultime ore, la giovane tiktoker ha pubblicato un video che sta generando una serie di polemiche. Giulia Ottorini, su Tiktok, rende note le proprie spese mensili mostrando entrate e uscite del proprio conto corrente. La giovane modella bolognese ha anche realizzato un video in cui elenca tutte le spese sostenute in meno di una settimana per un totale che supera i 32mila euro.

Una cascata di critiche

Non mancano le critiche che colpiscono direttamente la giovane tiktoker. Il totale delle spese in cinque giorni di Giulia Ottorini scatena le critiche di chi sottolinea la differenza fra lo stile di vita dell'influencer classe 2002 e le tante persone che non riescono invece ad arrivare a fine mese con molto meno.

«Ci vivo 15 anni con quelli» scive un utente. «Io non riesco a prendermi le patatine della macchinetta che costano 1 euro» aggiunge un altro. «Penso di aver speso all incirca 5€ (dal 2020)». E ancora: «A lei viene da piangere e la prende sul ridere, a me viene da piangere e piango veramente». «Io che devo lavorare due anni per guadagnare quanto ha speso in un giorno». Scrive ancora un altro utente.

