Madalina Ghenea, choc a Verissimo: «Vittima di stalking per più di sei anni. Ho ricevuto minacce di morte»

Madalina Ghenea ha confessato a Verissimo di essere stata vittima di stalking. La modella e attrice romena ha parlato della propria carriera e vita privata negli ultimi anni e a Silvia Toffanin ha detto di avere avuto molta paura per gli episodi di stalking che l'hanno riguardata da vicino.

L'intervista di Madalina Ghenea

Madalina Ghenea a Verissimo si è raccontata: «Da bambina non sapevo bene cosa avrei fatto nella mia vita perché il posto in cui sono nata è anni luce lontano dal mondo di Hollywood. La vita però, mi ha dato la possibilità di scoprire il cinema e la mia passione per esso e così ho avuto l'occasione di lavorare con tanti professionisti del settore. Ovviamente, la mia posizione ha fatto sì che io acquisissi molta notorietà e che quindi le persone mi conoscessero sempre di più. Purtroppo negli ultimi sei anni sono stata vittima di stalking: mi hanno rubato più volte i profili social o si sono spacciati per me. Ho avuto davvero paura anche se, fortunatamente, non ho mai conosciuto questa persona fisicamente. Devo ringraziare la Procura di Milano perché è riuscita a individuare lo stalker».

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Madalina Ghenea il proprio pensiero sull'amore: l'attrice infatti, ha avuto diverse relazioni con personaggi molto famosi come Gerard Butler o Michael Fassbender. Sua figlia Charlotte è nata però, dalla relazione con l'imprenditore romeno Matei Stratan: «Io e il papà di mia figlia non stiamo più insieme ma la mia bambina è molto sveglia e ha capito che nonostant questo lei è molto amata».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 18:45

