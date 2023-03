Aurora Ramazzotti e il filtro di TikTok, il video fa discutere i fan: «Basta con la bellezza artificiale»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti fa discutere i fan. Stavolta però non sono gli haters a scatenarsi. L'ultimo video Tiktok pubblicato dalla figlia di Eros e Michelle cambia le carte in tavola. Incinta al nono mese ormai, Aurora prova un filtro Instagram che la rende troppo artificiale, irriconoscibile. «Ma solo io lo trovo horror?» scrive in didascalia. Sembra, però, che stavolta i commenti siano più che positivi, visto che la 27enne preferisce mostrarsi al naturale.

I commenti

Infatti, basta scorrere nei commenti dell'ultimo video pubblicato dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, per trovare fiumi di complimenti per la sua bellezza al naturale. «Sei sempre bella» si legge e ancora: «Semplicemente vera», «bravissima dobbiamo sempre amarci così come siamo», «Adoro il suo sorriso», «molto più bella senza filtro», «Basta con questa bellezza artificiale».

Un elogio dietro l'altro per Aurora, che presto diventerà mamma per la prima volta. Spesso, sotto i suoi post si leggono, che mostrano l'odio da parte di molti follower pubblico. Fortunatamente, ogni tanto c'è chi le mostra empatia e solidarietà.

