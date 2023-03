di Redazione Web

Un cane può "sballarsi"? A quanto pare sì! E bisogna stare attenti soprattutto quando l'animale sembra stordito e letargico dopo aver mangiato accidentalmente una caramella contenente cannabis trovata per strada durante una passeggiata. Lo dimostra un video di un Golden retriever diventato virale su Tiktok sul profilo hudsonbegood. Un video che ha indignato gli utenti del social cinese anche se il proprietario del cane ha voluto sdrammatizzare inserendo delle battute sul testo che accompagna quel video abbinate a una musica di sottofondo.

Il video del cane virale su Tiktok

Il testo del video non è del tutto scontato: «Alla persona che ha lasciato le sue caramelle sul marciapiede fuori dal nostro appartamento: iI nostro cane si è chiesto se al posto delle caramelle potresti lasciare un panino al pollo e un sacchetto di patatine. Grazie!». Come sottofondo risuona il ritornello di "Because I Got Hit" di Afroman.

I commenti al video

Il video è stato un momento di condivisione per molti proprietari di cani ai quali è successa la stessa cosa. Infatti, le immagini del filmato hanno dato il via ad una serie di commenti da parte di molti utenti che condividono le proprie storie. «La stessa cosa è successa alla mia Golden retriever. Abbiamo pensato che avesse un ictus e l'abbiamo portata di corsa da un veterinario di emergenza». Ed un altro: «La stessa cosa è successa a me! Pensavo che il mio cane stesse morendo».

#Cane trova della #cannabis per strada e la mangia, il video del suo malessere indigna il web: «Pensavo stesse morendo» https://t.co/m4JwJ7bQyP — Leggo (@leggoit) March 10, 2023

