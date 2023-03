L'influencer onesta in lacrime su TikTok: «Troppe minacce, non voglio far parte di questo mondo». Cosa è successo

di Redazione Web

Onestà o disonestà? Chi può dirlo? A quanto pare su TikTok tutti... e nessuno. Lo scontro tra l'influencer Allydollina e l'Influencer onesta, così si fa chiamare su TikTok, sulla piattaforma social cinese ha scatenato una serie di commenti conditi da minacce da parte dei followers di entrambe.

«Non è mia responsabilità e mi dissocio completamente dai comportamenti dei miei follower - sottolinea L'influencer onesta -, sui social non tutto è lecito, devono esserci delle conseguenze per le minacce virali come nella vita reale». Poi, aggiunge: «Questi giorni per me sono stati davvero pesanti e ho capito ancora di più perché non voglio far parte di questo mondo. Tutte le cose che ho cercato di portare con autoironia sono soltanto una piccola parte delle tante cose che non vanno sul web. Ho bisogno di una pausa!!!».

Influencer onesta e Allydollina: cos'è successo su Tiktok

La categoria di creator di cui fa parte l'Influencer onesta sta spopolando su Tiktok: de-influencer (si provano prodotti virali che vengono sponsorizzati sui social). Questo è stato motivo di scontro con Allydollina che ha realizzato un video in cui dà la sua opinione sul fenomeno dell'influencer onesta e si sfoga dicendo che «non si fida di lei». Ed aggiunge: «Da un lato, dà un po’ fastidio che debba essere considerata disonesta, perché il fatto che lei si sia autoproclamata e dichiarata onesta, rende tutti gli altri, agli occhi della gente, disonesti. Questa cosa l’ho provata sulla mia persona». E continua: «Io non mi sono mai proclamata onesta, e non perché non lo fossi, perché onesta rispetto a chi? Io non ci sono rimasta male perché tagghino lei ma perché scrivevano appunto che “se non lo provi tu non mi fido di nessuno“. Ma perché questo? Mi sono sentita veramente come se la gente mi considerasse una disonesta. Vi assicuro che io prima di sponsorizzare una cosa la testo, perché è così che fanno gli influencer onesti».

