Ambra Angiolini compie 46 anni, la festa speciale e gli auguri (a distanza) del nuovo amore Andrea Bosca: la dedica che emoziona i fan

Un compleanno social. Ambra Angiolini compie 46 anni e viene travolta da una valanga di storie Instagram. Amici, parenti e, ovviamente, il nuovo amore: Andrea Bosca. La showgirl, che ha conquistato tutti con l'esibizione a X Factor sulle note della sua celeberrima "T'appartengo" spegne le candeline e viene circondata di amore. Nelle sue stories riprende tutti gli auguri: da Asia Argento alla figlia Jolanda, ma i fan si soffermano su uno in particolare...

L'amore

«Sei tutto lo splendore» scrive Andrea Bosca sotto una foto in cui sorride con Ambra davanti al Duomo di Milano. Ed è proprio l'hashtag che colpisce tutti: una questione privata, quindi un amore diverso, personale. Insomma, sembra che la storia proceda a gonfie vele.

I festeggiamenti

Candeline e torta per l'attrice che, oltre ai festeggiamenti social, fa una festa con i suoi figli, Jolanda e Leonardo. Una torta, una coroncina e luci soffuse: le prime candeline Ambra le spegne con la famiglia e, dalle stories non sembra esserci a questa festa il fidanzato. O forse non è stato pubblicato nulla in merito. Quale sarà la verità? Ci saranno altri festeggiamenti?

